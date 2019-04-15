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Конференция «Secon» в Пензе будет полностью посвящена разработке ПО

13:09 | 15.04.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Двухдневная конференция «Secon», которая пройдет в Пензе на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 19 и 20 апреля, впервые будет полностью посвящена разработке программного обеспечения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в оргкомитете мероприятия.

Конференция «Secon» в Пензе будет полностью посвящена разработке ПО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего ожидается более 70 докладов в разных секциях, среди которых «Frontend-программирование», «Базы данных», «Java-программирование», «Мобильная разработка», «Контроль качества» и другие.

Ключевой станет секция «Всадники технологий».

По словам президента ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководителя компании «CodeInside» Максима Семенкина, она объединит ведущих спикеров конференции.

«Секция с провокационным названием «Всадники технологий» расположится в большом конференц-зале «Secon» и сможет вместить всех желающих зарядиться порцией актуальных данных об успешных бизнес-кейсах в сфере IT, перспективных технологиях, трендах разработки», — пояснил он.

Программой мероприятия также предусмотрена технологическая выставка.

Организаторами конференции выступили ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», ООО «Центр кластерного развития» и Kompot Production.

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