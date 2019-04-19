В Пензе дан старт двухдневной конференции «Secon» Связь и ИТ

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. XI международная конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая рассчитана на два дня, стартовала в Пензе.

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После осмотра выставки, организованной в холле областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, участники переместились в большой зал, который не смог вместить всех желающих поприсутствовать на церемонии открытия.

Сначала слово было предоставлено Алексею Чубарю из пензенской компании «Bit Games», который является ведущим разработчиком игры «Гильдия героев». Он порассуждал о так называемом «технопессимизме», уделив особое внимание угрозам, которые в себе таят современные технологии, и проблемам, возникающим на пути их развития.

После этого зрители увидели мультимедийное и световое шоу, которое помогло погрузиться в атмосферу конференции, ключевым треком которой в 2019 году стала секция «Всадники технологий».

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что интерес к конференции растет с каждым годом — на этот раз она объединила представителей 12 регионов РФ, а также гостей из других стран.

«Это очень важно для развития экономики Пензенской области и России», — сказал он.

Комментируя проблему нехватки высококвалифицированных кадров, глава региона высказал мнение о том, что для IT-сферы их нужно готовить еще со школьной скамьи.

«У меня нет сомнений в том, что будет очень интересно в течение двух дней», — подчеркнул он.

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В свою очередь президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин напомнил, что в первой конференции участвовали лишь 70 человек, после чего формат и содержание неоднократно пересматривались, в итоге теперь программа вновь имеет исключительно технологическую направленность.

По его словам, на данном этапе необходимо переосмыслить цели и задачи мероприятия.

В связи с этим Максим Семенкин предложил всем желающим принять участие в дискуссии на тему «Почему «Secon» больше не будет?», чтобы обсудить, куда двигаться дальше.

После церемонии открытия конференцию продолжило выступление евангелиста компании ABBYY и научного сотрудника Института Макса Планка в Лейпциге Ивана Ямщикова на тему «Как успеть в будущее?»

Всего за два дня ожидается более 70 докладов в разных секциях, среди которых «Frontend-программирование», «Базы данных», «Java-программирование», «Мобильная разработка», «Контроль качества» и другие.

Организатором конференции является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon». С 2013 года мероприятие поддерживает правительство региона, с 2014-го соорганизатором выступает «Центр кластерного развития», с 2019-го — студия Kompot Production.