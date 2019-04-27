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В Пензе пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

14:25 | 27.04.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Региональный этап X всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 15 мая.

В Пензе пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязания призваны привлечь дополнительное внимание пожилых людей к компьютерным технологиям.

Предполагается, это откроет новые возможности для общения, а также поможет им в решении повседневных задач, в том числе сделает процесс получения государственных услуг проще.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, победители примут участие во всероссийских соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Кирове в начале июня.

За три года в Пензенской области обучение компьютерной грамотности прошли 1 тыс. 114 пенсионеров: в 2016 году — 350 человек, в 2017-м — 358, в 2018-м — 406. На эти цели было направлено более 1,8 млн. рублей.

В 2018 году в финале VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Пятигорске Пензенскую область представляли Николай Мальцев из Сердобского района и Людмила Авдонина из Нижнеломовского. Они заняли шесто место в России и второе — в Приволжском федеральном округе.

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