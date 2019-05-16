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В Пензе названы победители этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

09:24 | 16.05.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Николай Мальцев из Сердобска и Ирина Недоросткова из Нижнеломовского района Пензенской области признаны победителями регионального этапа IX чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В Пензе названы победители этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соревнования, состоявшиеся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 15 мая, состояли из двух туров.

На заочном участникам предстояло подготовить презентации на тему творчества поэта Александра Пушкина. На очном они продемонстрировали навыки работы с текстовым редактором, поисковой системой и личным кабинетом Пенсионного фонда России.

Призерам вручены дипломы и памятные подарки.

Как сообщает пресс-служба Минтруда Пензенской области, победители регионального этапа примут участие во всероссийских соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров, которые пройдут в Кирове в начале июня.

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