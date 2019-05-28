Компания «МегаФон» удостоена премии Effie Russia Awards за достижения в маркетинге Связь и ИТ

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», работающая в том числе на территории Пензенской области, заняла первое место среди телекоммуникационных брендов и третье — в общем индексе эффективности премии за достижения в сфере маркетинга и рекламы Effie Russia Awards – 2019.

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По данным пресс-службы «МегаФона», кейсы бренда прошли в финал в 11 номинациях, в пяти — удостоены призовых мест.

Так, проект «Чемпионы наших сердец» получил золотую статуэтку в номинации «Фокус/Однократное вовлечение» и бронзу в категории «Телекоммуникации. Интернет». Кейс был реализован для поддержке сервиса «МегаФон ТВ» к Чемпионату мира по футболу. Он позволил увеличить количество регистраций в сервисе в два раза.

Второго места в номинации «Positive change/Вклад в общество и устойчивое развитие» удостоен кейс «Для тех, кто ждет», реализованный совместно с агентством VMLY&R Moscow. При звонке абонента на линию call-центра компания конвертировала каждую секунду ожидания в 1 рубль для детей, которым необходимо усыновление. В результате фонд «Измени одну жизнь» снял 591 видеоанкету для воспитанников детских домов. 63 ребенка уже нашли свою семью.

«Бронзу» взяли еще два кейса — «Смотри футбол на «МегаФон ТВ» в номинации «Спортивный маркетинг» и «Киберспорт начинается с тебя» в категории «Спонсорство».

В индексе эффективности Effie Russia Awards агентства и компании ранжируются в соответствии с результатами реализованных ими проектов. Позиции распределяются по количеству баллов, набранных участниками конкурса.

Индекс включает все агентства и компании, занявшие призовые места и вошедшие в шорт-лист премии Effie Russia Awards 2019.