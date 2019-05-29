«МегаФон» представил сервис «ВидеоАналитика» Связь и ИТ

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Оператор «МегаФон», работающий в том числе на территории Пензенской области, представил новый сервис «ВидеоАналитика», решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию различных ситуаций и объектов, а также прогнозированию дальнейшего развития событий в автоматическом режиме.

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В одном интерфейсе объединены объектная аналитика и распознавание предметов, поиск по массиву видеоданных и форма отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.

При использовании в сфере безопасности сервис способен фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные и угрожающие ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.

Как сообщает пресс-служба компании, «ВидеоАналитика» также может быть эффективно использована в рамках программы «Цифровая экономика», где «МегаФон» выступает в качестве партнера государства и разрабатывает новые продукты для цифровизации регионов, в том числе решения по управлению городской инфраструктурой, безопасностью города и транспортом.

Комментируя запуск сервиса, руководитель по IoT и цифровым решениям компании «МегаФон» Павел Иванченко отметил, что оператор активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения — 5G, распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data.

«ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности — от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов», — пояснил он.