EN
15:42:40 Среда, 29 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«МегаФон» представил сервис «ВидеоАналитика»

11:33 | 29.05.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Оператор «МегаФон», работающий в том числе на территории Пензенской области, представил новый сервис «ВидеоАналитика», решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию различных ситуаций и объектов, а также прогнозированию дальнейшего развития событий в автоматическом режиме.

«МегаФон» представил сервис «ВидеоАналитика». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В одном интерфейсе объединены объектная аналитика и распознавание предметов, поиск по массиву видеоданных и форма отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.

При использовании в сфере безопасности сервис способен фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные и угрожающие ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.

Как сообщает пресс-служба компании, «ВидеоАналитика» также может быть эффективно использована в рамках программы «Цифровая экономика», где «МегаФон» выступает в качестве партнера государства и разрабатывает новые продукты для цифровизации регионов, в том числе решения по управлению городской инфраструктурой, безопасностью города и транспортом.

Комментируя запуск сервиса, руководитель по IoT и цифровым решениям компании «МегаФон» Павел Иванченко отметил, что оператор активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения — 5G, распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data.

«ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности — от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов», — пояснил он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе первые переселенцы из ветхого жилья осмотрели квартиры в готовых домах Мэр Пензы назвал тревожной ситуацию с обеспечением города водой
Утвержден порядок субсидирования при строительстве базовых станций сети в пензенских селах На перекрестке в центре Пензы произошло ДТП
Виновных накажут за отсутствие дверей в туалете школы Заречного в день ЕГЭ В Кузнецке «ГАЗель» сбила подростка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама