«МегаФон» и Cinia Oy проложат оптоволокно между Хельсинки и Токио Связь и ИТ

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», работающая в том числе на территории Пензенской области, и оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства подводной высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которая соединит Хельсинки и Токио.

Фото: пресс-служба «МегаФона»

«МегаФон» рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы «МегаФона», как лидера цифровых возможностей, в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», — прокомментировал генеральный директор компании Геворк Вермишян.

В свою очередь генеральный директор Cinia Oy Ари-Юсси Кнаапила (Ari-Jussi Knaapila) пояснил, что прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона.

«Новая линия связи — это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», на долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных. При этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%. Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета.

В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку. Все более высокие требования предъявляются к качественным характеристикам транспортных маршрутов, главными из которых является показатель задержки в передаче сигнала и надежность маршрута.

Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс. км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута, так и в применении передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1,2 тыс. км между Германией и Финляндией.

«МегаФон» также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств — общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.