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Yadro создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона»

17:17 | 06.06.2019 | Связь и ИТ

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Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. IT-компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и Dell Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы компании «МегаФон», которая работает в том числе на территории Пензенской области.

Yadro создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона»

Фото: пресс-служба «МегаФона»

Меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава «ИКС Холдинга» – председатель совета директоров Yadro Антон Черепенников.

«МегаФон» в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России намеревается расширять свое стратегическое партнерство с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора Yadro.

Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства Yadro выпустит продукты, которые станут основой для реализации цифровой стратегии «МегаФона» при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

Комментируя событие, Геворк Вермишян отметил, что инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мультиоблачные сервисы и предоставлять клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне.

«В долгосрочной перспективе «МегаФон» планирует предложить созданные в рамках партнерства компаниями Yadro и Dell Technologies продукты своим клиентам», — добавил он.

В свою очередь, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников выразил уверенность, что партнерство с Dell Technologies и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов «МегаФона» и Yadro.

Борис Щербаков уточнил, что для его компании подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам.

«Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру», — цитирует Бориса Щербакова пресс-служба «МегаФона».

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