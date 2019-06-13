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Запущен сайт зареченского проекта «Транспорт для каждого»

16:41 | 13.06.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Сайт проекта «Транспорт для каждого», который в будущем будет предусматривать возможность формирования индивидуальных маршрутов и приглашения к участию в них других пассажиров, запущен в Заречном Пензенской области.

Запущен сайт зареченского проекта «Транспорт для каждого». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте городской администрации, в настоящее время интернет-пользователям предлагается пройти регистрацию. На данном этапе ведется формирование базы данных.

В будущем будут доступны функции заказа поездки, присоединения к существующим нерегулярным маршрутам, оплаты и информирования.

Предполагается, что первые поездки по заказу на цифровой платформе «Транспорт для каждого» пассажиры смогут совершить в сентябре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок», представленный командой из Заречного Пензенской области, стал одним из победителей целевого отбора в программу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома «100 городских лидеров». Список финалистов был озвучен на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи 15 февраля.

Проекты финалистов получат поддержку и сопровождение. Это акселерация, возможность работать с наставниками, модель взаимодействия с региональными органами власти и бизнесом. Программа акселерации продлится до 15 октября.

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