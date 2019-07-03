Мобильный интернет от «МегаФона» признан самым быстрым в стране по данным Speedtest Связь и ИТ

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. «МегаФон», осуществляющий деятельность в том числе в Пензенской области, признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на результаты более 8 млн. замеров пользователей, проведенных на 1,6 млн. устройствах с использованием приложения Speedtest от компании Ookla в первой половине 2019 года.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Согласно представленным сведениям, средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, загрузки данных — 11,88 Мбит/с.

Комментируя полученные результаты, коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон отметил, что в последние годы наблюдается бум использования мобильного интернета, чему способствует развитие различных сервисов и появление соответствующих тарифов.

«Сегодня клиент «МегаФона» в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц», — уточнил он, добавив, что для обеспечения высоких скоростей оператор вкладывает значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети.

«Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство «МегаФона», — подчеркнул Влад Вольфсон.

В свою очередь директор «МегаФона» по техническим инновациям и инфраструктуре Фредерик Ваносчуйзе обратил внимание на то, что достигнутый результат накладывает большую ответственность за качество услуг, предоставляемых компанией, поэтому специалисты и далее будут прилагать все усилия для оправдания ожиданий абонентов.

«Мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи, ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн. абонентов наслаждаться онлайн HD-видео, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Роскомнадзора, по итогам первых пяти месяцев 2019 года «МегаФон» лидирует по количеству базовых станции в России. Оператору принадлежит свыше 238,5 тыс. единиц.

При этом компания владеет более чем 98 тыс. базовых станций стандарта 4G. Интернет LTE от данного оператора доступен в 83 регионах.