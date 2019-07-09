«МегаФон» предложил абонентам подписку на Tinder Gold за 499 рублей в месяц Связь и ИТ

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. «МегаФон» объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder, благодаря которому абонентам оператора, в том числе проживающим в Пензенской области, стали доступны эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

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Комментируя достигнутые договоренности, руководитель по медиасервисам «МегаФона» Максим Зимин отметил, что компания продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов.

«Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественную и современную услугу от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 тыс. пользователей по всей России, и есть активная аудитория абонентов «МегаФона», которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», при поиске новых друзей и знакомств пользователи теперь смогут получить подписку на Tinder Gold за 499 рублей в месяц, подключив услугу на сайте .

В числе преимуществ премиального статуса сервиса — бесплатное улучшение аккаунта и возможность на полчаса войти в топ показов, неограниченное число положительных отметок и пять так называемых «суперлайков» в день, функция отслеживания судьбы своих отметок, доступ к ленте топ-профилей, поиск пары по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Кроме того, по данным оператора, абоненты «МегаФона» смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и получат безлимитный трафик независимо от тарифного плана.