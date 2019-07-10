«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень Связь и ИТ

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» предложил корпоративным клиентам, осуществляющим деятельность в том числе на территории Пензенской области, оценить преимущества экосистемы сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Фото: Rt-solar.ru

Она разработана на основе опыта реализации нескольких сотен проектов по направлению Единой платформы сервисов кибербезопасности (ЕПСК).

Экосистема включает в себя девять взаимоинтегрированных управляемых сервисов. Между ними налажен процесс обогащения телеметрией по угрозам и атакам, что позволяет непрерывно совершенствовать технологии и политики безопасности каждого из них.

За эксплуатацию и обновление средств защиты отвечает команда аналитиков, готовая предложить клиентам непрерывную защиту от кибератак в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Как пояснил директор по развитию компании «Ростелеком-Солар» Валентин Крохин, ввиду растущего спроса на сервисы ЕПСК при создании Solar MSS потребовалось как увеличение емкости платформы для обеспечения новых подключений, так и существенная модернизация внутренней архитектуры для оптимального управления сервисами.

«Комплекс технологий Solar MSS подобран таким образом, чтобы обеспечивать защиту от всех основных типов атак с возможностью фокуса на сегментах, наиболее критичных для каждой отдельной организации. В планах дальнейшего развития экосистемы — интеграция новых технологий, решающих более специфичные задачи», — прокомментировал он.

В текущий перечень задач, решаемых Solar MSS, входят, в частности: обеспечение безопасности внешнего периметра и защита от вторжений для организаций всех отраслей деятельности, включая защиту государственных информационных систем с использованием сертифицированных технических средств; выявление уязвимостей критичных веб-ресурсов; комплексное противодействие фишинговым атакам, а также другие. Их полный список доступен на сайте компании.

Таким образом, теперь деятельность «Ростелекома» в области кибербезопасности включает в себя два направления — сервисы на базе центра Solar JSOC и экосистемы Solar MSS.

Как сообщает пресс-служба провайдера, центр мониторинга и реагирования Solar JSOC обогащает все сервисы Solar MSS экспертной аналитикой, техническими индикаторами киберугроз и проверенными методами противодействия злоумышленникам. Благодаря этому заказчик получает не инструмент, который требует специализированных навыков и глубокой технической экспертизы, а работающую бизнес-функцию защиты от цифровых угроз.