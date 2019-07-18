«МегаФон» представил решение «Умное ЖКХ» на базе стандарта NB-IoT Связь и ИТ

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. «МегаФон», осуществляющий деятельность в том числе на территории Пензенской области, представил собственное решение «Умное ЖКХ», разработанное в рамках концепции интернета вещей (IoT) и использующее стандарт узкополосного доступа NB-IoT.

Фото: пресс-служба «МегаФона»

Как сообщает пресс-служба компании, продукт нацелен на решение задач поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды, а также управляющих компаний и застройщиков, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному контролю энергоресурсов.

Он обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и позволяет на их основе формировать баланс потребления ресурсов. При этом жители освобождаются от необходимости передачи сведений в ручном режиме и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению.

Комплексное решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и возможности интеграции с внешними системами, в том числе 1С и ГИС ЖКХ.

Дополнительно можно подключить спектр пожарно-охранных датчиков. При использовании соответствующих моделей счетчиков решение «МегаФон» позволяет также дистанционно программировать и управлять приборами учета.

Передача сведений осуществляется по технологии NB-IoT, которая отличается малыми объемами обмена данными, возможностью использовать автономное питание и управлять энергопотреблением устройств. К одной базовой станции можно подключить до 80 тыс. IoT-устройств, что превышает возможности существующих стандартов мобильной связи.

По информации пресс-службы компании, установленные в счетчиках элементы питания будут работать без подзарядки до 10 лет, что снизит расходы на замену батарей. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Комментируя запуск «Умного ЖКХ», руководитель по IoT и цифровым решениям «МегаФона» Павел Иванченко отметил, что компания имеет богатый опыт разработки и запуска целых экосистем, выстроенных на базе IoT, поскольку ее сеть интернета вещей насчитывает свыше 7 млн. SIM-карт.

«Наше новое решение, выпущенное специально для ЖКХ, учитывает все специфичные местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, сложившуюся практику управления сферой городского хозяйства. Принимая во внимание те факты, что годовой оборот рынка ЖКХ в нашей стране достигает 4,6 трлн. рублей и соответствует 6% ВВП России, нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли», — сказал он.