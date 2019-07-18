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МТС отмечает в Пензенской области рост спроса на гаджеты с большими дисплеями

18:31 | 18.07.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. МТС проанализировала покупательские предпочтения жителей Пензенской области и выявила заметный рост спроса на гаджеты с большими дисплеями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 18 июля.

МТС отмечает в Пензенской области рост спроса на гаджеты с большими дисплеями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что каждый второй пензенец, пришедший в салон МТС в текущем году за смартфоном, остановил свой выбор на устройстве с диагональю экрана более шести дюймов.

«По данным аналитиков МТС, с начала 2019 года доля проданных смартфонов с экраном размером шесть дюймов и более выросла вдвое, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — впятеро. В первую очередь это связано с ростом популярности визуального контента. Пользователям комфортнее смотреть видеоролики, онлайн-телевидение и прямые эфиры на большом экране. Кроме того, современные смартфоны с большой диагональю дисплея, как правило, обладают большей мощностью и подходят не только для развлечений, но и для повседневных и рабочих задач — от общения в мессенджерах и соцсетях до работы в офисных программах», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в нем со ссылкой на результаты анализа обезличенных данных абонентов оператора сообщается о том, что владельцы гаджетов с дисплеями диагональю от шести дюймов потребляют на 35% больше интернет-трафика, чем пользователи устройств с экранами менее 5,5 дюймов.

«Самыми популярными «широкоформатными» моделями с большими экранами в Пензенской области стали гаджеты азиатских брендов — Honor 10 Lite, Honor 8X, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50», — указывается в тексте.

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