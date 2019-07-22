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«МегаФон» представил IoT-решения для бизнеса и муниципалитетов

15:52 | 22.07.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», работающая в том числе на территории Пензенской области, представила серию наиболее востребованных решений на платформе IoT (Internet of Things, или интернет вещей), предназначенных для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования предприятий и городской среды.

«МегаФон» представил IoT-решения для бизнеса и муниципалитетов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным компании, новые продукты «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют отечественное программное обеспечение и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут применяться как при решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровнях.

«Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT-технологий в целях управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью интернета вещей объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ПАО «МегаФон».

В нем отмечается, что компания обладает богатым опытом и обширной экспертизой в данной сфере, обслуживая 40% всех использующихся в России SIM-карт для IoT-решений.

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«Выйдя на рынок интернета вещей в 2016 году, «МегаФон» к настоящему времени довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн. клиентов, уверенно занимая первое место по данному показателю», — уточняется в тексте.

В пресс-релизе поясняется, что решения компании для создания «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре и Челябинске, а в стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

«МегаФон» обладает собственной автоматизированной платформой управления SIM-картами, поставляемой клиенту в составе пакетов услуг и продуктов. Она предназначена для повышения удобства при операциях с сотнями и тысячами SIM-карт», — говорится в сообщении.

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