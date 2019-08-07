В Пензенской области абонентская база спутникового телевидения МТС выросла в 1,5 раза Связь и ИТ

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Абонентская база спутникового телевидения МТС в Пензенской области увеличилась с января по июнь 2019 года более чем в 1,5 раза по сравнению с I полугодием 2018-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем отмечается, что основным фактором роста стала возможность одновременно приобрести «тарелку» и мобильный интернет-роутер — особенно это актуально для жителей частных домов и коттеджных поселков, где нет проводных провайдеров.

«В рамках предложения «Весь спутник МТС», запущенного весной 2019 года и на сегодняшний момент составляющего более четверти всех новых подключений в регионе, пензенцы могут купить комплект оборудования со скидкой 40% и оплачивать услуги мобильного интернета и спутникового ТВ единым счетом», — добавляется в пресс-релизе.

По информации оператора, кроме Пензенской области, высокие темпы роста абонентской базы зафиксированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ставропольском крае, Самарской области, Татарстане и других субъектах федерации.

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах России, за исключением Камчатки и Чукотки.