Запущено приложение для сервиса «МегаФон.Путешествия» Связь и ИТ

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. «МегаФон» запустил приложение для сервиса «МегаФон.Путешествия», которое стало доступно пользователям устройств на базе операционных систем iOS и Android, в том числе проживающим в Пензенской области.

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Мобильное приложение можно скачать в App Store и Google Play . В нем предусмотрены поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, а также заказ экскурсий более чем в 400 городах земного шара и страхование путешественников.

Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется. Среди них — Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и другие сервисы.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение «МегаФон.Путешествия», абоненты компании могут получить на счет телефона и потратить на услуги связи, перевести родным и близким, оплатить покупку в магазине, если устройство поддерживает бесконтактные платежи, или обналичить с помощью банковской карты оператора.

Комментируя запуск приложения, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский отметил, что компания продолжает развивать экосистему цифровых решений для пользователей, частью которой являются «МегаФон.Путешествия».

«Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — сказал он.