EN
14:54:42 Среда, 11 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Запущено приложение для сервиса «МегаФон.Путешествия»

08:25 | 11.09.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. «МегаФон» запустил приложение для сервиса «МегаФон.Путешествия», которое стало доступно пользователям устройств на базе операционных систем iOS и Android, в том числе проживающим в Пензенской области.

Запущено приложение для сервиса «МегаФон.Путешествия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мобильное приложение можно скачать в App Store и Google Play. В нем предусмотрены поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, а также заказ экскурсий более чем в 400 городах земного шара и страхование путешественников.

Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется. Среди них — Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и другие сервисы.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение «МегаФон.Путешествия», абоненты компании могут получить на счет телефона и потратить на услуги связи, перевести родным и близким, оплатить покупку в магазине, если устройство поддерживает бесконтактные платежи, или обналичить с помощью банковской карты оператора.

Комментируя запуск приложения, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский отметил, что компания продолжает развивать экосистему цифровых решений для пользователей, частью которой являются «МегаФон.Путешествия».

«Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — сказал он.

Загрузка...
Читайте также
Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени В пензенских больницах пройдет субботний прием врачей восьми специальностей
Стало известно, какой кредитный рейтинг присвоен Пензенской области В пензенском УФСИН пройдут дни открытых дверей
В мэрии Пензы изучат претензии ФАС относительно выдачи свидетельств перевозчикам Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement