Жителей Пензы познакомили с принципами работы единой биометрической системы Связь и ИТ

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты компании «Ростелеком» провели презентацию единой биометрической системы в ходе дня открытых дверей, прошедшего в отделении Волго-Вятского главного управления Банка России в Пензе в субботу, 28 сентября.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Они в доступной форме объяснили посетителям, что такое биометрия и удаленная идентификация.

Также участники мероприятия узнали, как зарегистрироваться в единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг.

Презентация сопровождалась наглядными примерами. Эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а посетители смогли получить ответы на все интересующие вопросы.

Подобные мероприятия прошли более чем в 70 регионах России.

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Единая биометрическая система создана по инициативе Банка России и Минкомсвязи РФ. Является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

В соответствии с распоряжением правительства страны №293-р от 22 февраля 2018 года, оператором системы является «Ростелеком».

По данным компании, в настоящее время зарегистрироваться в единой биометрической системе можно более чем в 10 тыс. отделений банков в 800 городах России. В Пензенской области такая возможность предлагается на базе 65 отделений кредитно-финансовых учреждений.

Процедура предусматривает, что гражданину необходимо прийти в банк, где у него открыт счет. Если ранее он не пользовался порталом госуслуг, сотрудник поможет ему зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), «снимет» биометрические данные клиента банка — сделает фотоснимок и запишет голос, после чего загрузит их в систему.

На сегодняшний день с помощью удаленной идентификации россияне могут открыть счет или вклад, а также получить кредит в ряде банков.

Ожидается, что в перспективе единая биометрическая система найдет широкое применение в разных сферах.