Номинация от «МегаФона» оказалась самой популярной по итогам финала «Цифрового прорыва» Связь и ИТ

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Номинация от «МегаФона» — «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ» — оказалась самой популярной по итогам финала конкурса «Цифровой прорыв», в котором приняли участие свыше 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 субъектов РФ, в том числе победители регионального этапа, прошедшего в Пензе в середине июля.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Оператор как генеральный партнер предложил в ходе хакатона разработать универсальное веб-приложение для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение.

На работу командам было отведено 48 часов. В это время с участниками, боровшимся за победу в 20 номинациях, взаимодействовали свыше 165 отраслевых специалистов и 80 модераторов.

По мнению членов экспертного совета, лучший проект в предложенном «МегаФоном» треке реализовала команда «Frozen Lab» из Железногорска Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта. Еще три были поощрены дополнительными призами: ростовская «ReactiveRND» — за лучшую командную работу, «SimpleDecision» из Санкт-Петербурга, а также «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар — за самое креативное продуктовое и техническое решения соответственно.

«Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие «цифровые» таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей «технологической песочнице». За это время через нее прошло более 1 тыс. идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами», — отметил генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

Он добавил, что на конкурсе «Цифровой прорыв» увидел большое количество участников, стремящихся изменить мир к лучшему с помощью современных технологий.

«Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в «МегаФоне» или будут нашими компаниями-партнерами», — сказал Геворк Вермишян.

В свою очередь директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак пояснила, что специалисты оператора оказывали профессиональную поддержку финалистам.

«Участникам на протяжении 48 часов помогали 15 экспертов из числа сотрудников компании, которые консультировали ребят по темам больших данных, интернета вещей и управления проектами, а мастер-классы по подготовке успешной презентации проектов нашего корпоративного тренера посетили свыше 100 конкурсантов. Я была свидетелем неподдельной вовлеченности всех наших сотрудников, и участники конкурса ответили нам взаимностью — задание «МегаФона» выбрали 29 команд, что больше, чем во всех остальных направлениях», — цитирует Валентину Ватрак пресс-служба компании.

Конкурс «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Его главной задачей является поиск новых кадров для цифровой экономики по всей стране.

Старт конкурсу был дан 3 апреля 2019 года. Из всех субъектов федерации на него поступило свыше 66 тыс. заявок. К онлайн-тестированию были допущены 37,6 тыс. человек, из них более 19 тыс. подтвердили свои компетенции.

Очные мероприятия проводились в период с 8 июня по 28 июля в 40 городах в формате 36-часовых хакатонов. В Пензе этот этап состоялся 13 и 14 июля. По его итогам в следующий тур прошли две команды.

Финал был организован в Казани 27–29 сентября в формате 48-часового хакатона и стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты книги рекордов Гиннесса.

Победителями признаны 20 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 10 млн. рублей.