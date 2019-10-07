За ходом реализации нацпроектов в Пензенской области планируется следить в режиме онлайн Связь и ИТ

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Электронный сервис «Оперативный мониторинг и управление региональной составляющей нацпроектов» планируется внедрить в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В Казани главам регионов презентовали электронный программный ресурс «Оперативный мониторинг и управление региональной составляющей нацпроектов». Система используется, например, в Самарской области. У Нижегородской области своя система, у нас — своя система. У каждой системы есть минусы и плюсы, но федеральное казначейство презентовало проект, который, скорее всего, в ближайшее время после рассмотрения в правительстве Российской Федерации будет одобрен», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 октября.

Иван Белозерцев поручил сотрудникам управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области подготовиться к внедрению этой системы, которая позволит получать актуальные данные в режиме онлайн.

Глава региона пояснил, что благодаря программному продукту доступ к сведениям о ходе реализации нацпроектов будут иметь как ответственные лица на местах, так и кураторы в Москве, сопровождающие тот или иной проект.