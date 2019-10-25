Пензенцы установили Wink от «Ростелекома» на десятки тысяч устройств Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области установили приложение Wink от «Ростелекома» на 20 тыс. устройств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов от ведущих мировых студий на смартфоне, планшете, Smart TV и стационарном компьютере под одной учетной записью», — пояснили в «Ростелекоме».

В пресс-службе уточнили, что пензенцы предпочитают пользоваться возможностями платформы Wink на «умных» телевизорах.

«Большая часть загрузок приходится на Smart TV, оставшаяся — на смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS. Ежемесячно количество девайсов с установленным Wink увеличивается более чем на 500», — сказали в пресс-службе.

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Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, сервис позволяет человеку оставаться мобильным — смотреть любимые передачи и фильмы там, где удобно: дома на экране телевизора, в общественном транспорте, в длительной командировке или на отдыхе.

«При просмотре Wink для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» трафик не расходуется», — сказал он.

По данным провайдера, пользователям мультимедийной платформы доступны телеканалы в формате 4К — Ultra HD Cinema, Eurosport 4К, Insight UHD, Russian Extreme Ultra. На эксклюзивной основе зрители сервиса могут смотреть круглосуточный канал UFC TV, посвященный смешанным единоборствам.

Wink дает возможность управлять телевизионной трансляцией — пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь также может скачать на устройство понравившийся фильм или сериал, чтобы потом смотреть его без подключения к интернету в режиме офлайн.