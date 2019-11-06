Слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии — «Ростелеком» Связь и ИТ

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Слово «да» при ответе на телефонный звонок не позволяет провести идентификацию гражданина с использованием единой биометрической системы, внедрение которой идет в том числе в Пензенской области, и снять деньги с банковского счета владельца без его ведома. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой ПАО «Ростелеком» в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества.

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«Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии: глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что заранее записать звук нельзя, поскольку последовательность различается при каждом запросе.

«Система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что единая биометрическая система на сегодняшний день позволяет выполнить три финансовые операции — открыть счет или вклад, оформить кредит и сделать перевод, а снять деньги с ее помощью нельзя.

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По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, единая биометрическая система отвечает повышенным требованиям к информационной безопасности.

«Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно. Хочу успокоить активных пользователей банковских услуг: по словам «подтверждаю» или «да» при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков», — сказал он.