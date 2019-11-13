Завод «ГрАЗ» сделал выбор в пользу «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. «Грабовский автомобильный завод», который располагается в Бессоновском районе Пензенской области и занимается выпуском специализированных автомобилей для перевозки нефтепродуктов, подключил скоростной интернет и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома».

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Комментируя решение отказаться от аналоговой мини-АТС в пользу облачной телефонии, исполнительный директор завода «ГрАЗ» Олег Зимовейский пояснил, что предприятие стремится улучшить коммуникации с поставщиками комплектующих и покупателями.

«В ассортименте предприятия — более 250 моделей и модификаций бензовозов. Продукция пользуется спросом у заказчиков из различных регионов страны. Постоянное взаимодействие с клиентами очень важно. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы минимизировали число пропущенных звонков и сократили время ожидания ответа», — сказал он.

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет предприятию фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки между сотрудниками.

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Кроме того, есть возможность использовать короткую нумерацию и устанавливать голосовые приветствия, при этом управление услугой осуществляется через специальный веб-интерфейс.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлии Аксеновой, облачные сервисы удобны, поскольку доступны с любого мобильного устройства везде, где есть интернет, а также их легко подключить.

«С помощью «Виртуальной АТС» можно объединить несколько офисов как в пределах одного города, так и в разных регионах, связав городские и мобильные номера сотрудников в единую корпоративную сеть. При этом клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание», — цитирует Юлию Аксенову пресс-служба оператора.