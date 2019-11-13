EN
19:37:50 Среда, 13 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Завод «ГрАЗ» сделал выбор в пользу «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»

12:55 | 13.11.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. «Грабовский автомобильный завод», который располагается в Бессоновском районе Пензенской области и занимается выпуском специализированных автомобилей для перевозки нефтепродуктов, подключил скоростной интернет и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома».

Завод «ГрАЗ» сделал выбор в пользу «Виртуальной АТС» от «Ростелекома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя решение отказаться от аналоговой мини-АТС в пользу облачной телефонии, исполнительный директор завода «ГрАЗ» Олег Зимовейский пояснил, что предприятие стремится улучшить коммуникации с поставщиками комплектующих и покупателями.

«В ассортименте предприятия — более 250 моделей и модификаций бензовозов. Продукция пользуется спросом у заказчиков из различных регионов страны. Постоянное взаимодействие с клиентами очень важно. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы минимизировали число пропущенных звонков и сократили время ожидания ответа», — сказал он.

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет предприятию фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки между сотрудниками.

Читайте также

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» компании «Пензфильмаш»

Кроме того, есть возможность использовать короткую нумерацию и устанавливать голосовые приветствия, при этом управление услугой осуществляется через специальный веб-интерфейс.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлии Аксеновой, облачные сервисы удобны, поскольку доступны с любого мобильного устройства везде, где есть интернет, а также их легко подключить.

«С помощью «Виртуальной АТС» можно объединить несколько офисов как в пределах одного города, так и в разных регионах, связав городские и мобильные номера сотрудников в единую корпоративную сеть. При этом клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание», — цитирует Юлию Аксенову пресс-служба оператора.

Загрузка...
Читайте также
Савин намерен добиваться наказания для тех, кто писал против него ложные доносы Жительница Кузнецка лишилась 19 тыс. долларов в надежде заработать через интернет
Мэр поручил определить целесообразность запуска электрички из Арбеково до Пензы-III В Пензе водитель умер после ДТП на улице 8 Марта
В Пензе заключен под стражу мужчина, вонзивший нож в спину знакомого В Пензе пьяный мужчина напал на врача скорой помощи
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама