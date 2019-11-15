«Ростелеком» обновил тарифы на мобильную связь для бизнеса Связь и ИТ

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов», воспользоваться которой могут в том числе корпоративные клиенты в Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке «Вызов» пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб. Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер», — прокомментировал нововведения директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин.

В настоящее время представителям бизнеса доступно три тарифных плана — «Вызов S», «Вызов M» и «Вызов L», которые отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

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«Объем интернета, включенного в тариф, увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании соцсетей «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что пользователям предоставляются безлимитные звонки на номера «Ростелекома», а объем вызовов абонентам других операторов дома и в поездках по России меняется в зависимости от выбранного пакета.

«Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера», — сказали в пресс-службе, добавив, что к тарифному плану «Вызов» также можно подключить членов семьи сотрудника.