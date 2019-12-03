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В пензенском IT-колледже прошел трехдневный интенсив для разработчиков ПО и студентов

11:45 | 03.12.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Трехдневный интенсивный курс обучения «Современные методы управления проектами и проектирования систем», организованный ассоциацией разработчиков программного обеспечения «Secon» и «Центром кластерного развития», прошел на базе пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

В пензенском IT-колледже прошел трехдневный интенсив для разработчиков ПО и студентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тренер Scrumtrek Сергей Баранов провел обучающее занятие для сотрудников компаний, входящих в состав ассоциации: IT-архитекторов, разработчиков, специалистов по тестированию, продуктовых и технических менеджеров.

Он остановился на отличии подходов к архитектуре на больших и малых масштабах. Кроме того, обсуждалась работа с атрибутами качества программного обеспечения и другие актуальные вопросы.

Помимо этого, в рамках интенсива состоялся тренинг для студентов профильных специальностей на тему «Введение в Scrum». Экспертами выступили сотрудники компании «Мое дело» Михаил Скляренко и Дмитрий Храмушин.

Занятие включало в себя теоретическую и практическую части. Участники узнали о принципах и инженерных практиках Agile, о том, какие роли могут выполнять разработчики по методологии Scrum, и другую полезную информацию.

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