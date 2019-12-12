«Ростелеком» начал подключать по оптике коттеджи в Богословке Связь и ИТ

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Высокоскоростной интернет и телевидение Wink от «Ростелекома» стали доступны жителям села Богословка Пензенской области.

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«Специалисты компании проложили более 1 км оптики и построили распределительную кабельную сеть по улицам Солнечной, Суркова, Спортивной, Садовой, Луговой и Королева. Благодаря этому современными услугами теперь могут воспользоваться 260 семей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что жители коттеджного поселка имеют возможность подключить систему «Умный дом. Видеонаблюдение», позволяющую контролировать обстановку в доме и на приусадебном участке из любой точки мира, где есть доступ в интернет, с помощью мобильного приложения на смартфоне.

Как отметил заместитель директора филиала – директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, проект «Оптика в коттедж» охватывает все больше микрорайонов индивидуальной застройки.

«Кабель заводят непосредственно в дом, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость доступа. Инфраструктура связи позволяет обеспечивать цифровыми сервисами собственников даже тех домов, которые находятся на большом удалении от города», — пояснил он.