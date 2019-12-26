«Ростелеком» внедрил удаленную идентификацию через приложение «Биометрия» для iOS Связь и ИТ

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. «Ростелеком» представил мобильное приложение для устройств с операционной системой iOS, предназначенное для удаленной идентификации клиентов с помощью единой биометрической системы, воспользоваться которым могут в том числе жители Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Ранее аналогичное приложение было запущено для владельцев смартфонов на базе Android.

«Приложение позволяет тем, кто ранее сдал биометрические данные в единую биометрическую систему, не выходя из дома, стать клиентом любого банка. Для того чтобы открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что с помощью приложения пользователь может записать короткое видео — глядя в камеру, назвать определенную последовательность цифр — и отправить его по защищенному каналу связи для сравнения с шаблоном, который хранится в единой биометрической системе.

«Если она опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам», — добавили в филиале.

Комментируя запуск приложения, директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров обратил внимание на то, что главными принципами создания единой биометрической системы являются доступность сервисов и безопасность пользователей.

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«Для этого мы создали экосистему доступа к услугам банков через веб- и мобильные устройства. Мобильное приложение «Биометрия» стало первым в России защищенным приложением, опубликованным в официальных магазинах приложений [App Store и Google Play]. Мы прошли большой путь с регуляторами и владельцами магазинов приложений и сегодня можем сказать, что открытие счетов с использованием биометрии доступно пользователям всех популярных устройств», — сказал он.

Первой финансовой организацией, которая внедрила удаленную идентификацию через мобильное приложение «Ростелекома», стал «Почта Банк».

Как отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова, с запуском данного приложения преимущества удаленного обслуживания с помощью единой биометрической системы стали доступны любому человеку, независимо от того, на какой операционной системе работает его смартфон.

«В нашем банке при помощи биометрических технологий можно получить весь спектр услуг: открыть счет или вклад, подать заявку на кредит, совершить перевод и платеж», — уточнила она.