Пензенские IT-компании проявили интерес к грантовым конкурсам Фонда содействия инновациям Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Пензенские компании, работающие в сфере информационных технологий, и начинающие предприниматели проявили интерес к грантовым конкурсам Фонда содействия инновациям, объявленным в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» региональный представитель фонда Юлия Пронина, особенно активно участвуют молодые инноваторы, запускающие стартапы.

Собеседница агентства уточнила, что прием заявок на конкурсы «Цифровые технологии» и «Цифровые платформы» программы «Развитие» будет завершен 10 и 30 марта соответственно.

По словам Юлии Прониной, на конкурс «Цифровые технологии» программы «Старт» подать заявку можно до 6 апреля.

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в конце 2019 года объявил конкурсные отборы в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Конкурс «Цифровые технологии» программы «Старт» предусматривает предоставление грантов в размере 3–5 млн. рублей. Он ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся реализовать проекты по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них.

Конкурсы «Цифровые платформы» и «Цифровые технологии» программы «Развитие» предусматривают выделение грантов в размере до 20 млн. рублей. Они ориентированы на поддержку развитых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, но ощущают необходимость проведения дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Среди направлений, по которым оказывается грантовая поддержка, — искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальностей, интернет вещей, робототехника и сенсорика, 5G, квантовые коммуникации и другие.

Консультационная поддержка по вопросам действия грантовых конкурсов оказывается в региональном представительстве Фонда содействия инновациям, действующем в Пензе при ООО «Центр кластерного развития».