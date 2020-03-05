Цифровой релиз блокбастера «Вторжение» будет доступен в Wink Связь и ИТ

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink смогут увидеть цифровой релиз блокбастера Федора Бондарчука «Вторжение», который будет запущен в эфир в предстоящую пятницу, 6 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внутри «Вторжения» история очень простая и понятная, как и сам конфликт. Как из нее выйдут герои и в каком состоянии, а главное — кто? В характерах есть крутые повороты, их зритель и увидит», — пояснил режиссер-постановщик Федор Бондарчук.

Он добавил, что в картине появились новые герои, у каждого из которых своя линия.

«К примеру, сейчас роль Олега Меньшикова совершенно другого масштаба», — сказал Федор Бондарчук.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», фантастический боевик вышел при поддержке провайдера, в фильме упоминается несколько его цифровых сервисов, а один из героев даже устраивается стажером в компанию.

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«Действие «Вторжения» разворачивается спустя два года после событий первого фильма. В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента она становится главным объектом интереса не только министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Олег Меньшиков», — отметили в пресс-службе.

В филиале особо обратили внимание на качество картины.

«Вселенная «Вторжения» разработана создателями очень точно — от цветов до архитектуры. Каждый элемент одежды, даже у актеров массовых сцен, детально прорабатывался и утверждался художниками. В этом фантастическом мире своя погода — весь фильм снят в лучах низкого солнца. Часть сцен пришлось несколько раз переснимать, чтобы они не выбивались из общего светового решения», — подчеркнули в «Ростелекоме».