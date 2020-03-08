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Создан сайт фонда защиты прав дольщиков Пензенской области

10:00 | 08.03.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Сайт Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области, созданного в октябре 2019 года, стал доступен пользователям по адресу Fondpenza214.ru.

Создан сайт фонда защиты прав дольщиков Пензенской области

Фото: Fondpenza214.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в Госжилстройтехинспекции региона, на данном интернет-ресурсе будет размещаться информация о ходе завершения возведения многоквартирных домов, застройщики которых ранее не исполнили обязательства перед дольщиками в установленном порядке.

На данный момент на сайте опубликованы данные о трех объектах, по которым восстановление прав граждан будет производиться с использованием средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области.

Также посетители интернет-ресурса могут ознакомиться с учредительными документами фонда.

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