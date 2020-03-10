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Победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее» наградят в посольстве Японии

13:56 | 10.03.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Награждение победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее», на который поступило 1,6 тыс. работ журналистов и блогеров из разных регионов страны, в том числе из Пензенской области, пройдет в посольстве Японии в России.

Победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее» наградят в посольстве Японии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией «Ростелеком» социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство», — прокомментировал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.

В свою очередь вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина обратила внимание на то, что провайдера и NEC связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и IT.

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«Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе», — отметила она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», до конца приема заявок на конкурс осталось менее месяца — подать их можно до 31 марта.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, а также их использования в различных сферах.

Предусмотрены номинации «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Кроме того, действует три специальные номинации: «Кибербезопасность», которую поддерживает «Ростелеком», «Цифровая экономика» (ТАСС) и «5G» (компания NEC).

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