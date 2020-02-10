Заявка пензенской журналистки стала 200-й, поданной на конкурс «Вместе в цифровое будущее» Общество

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Заявка журналистки ГТРК «Пенза» Инессы Романовой на участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома» стала 200-й, поданной представителями СМИ и блогерами из Приволжского федерального округа.

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Материал посвящен подготовке кадров для цифровой экономики. Формат работы — телевизионное интервью.

«В конкурсе «Ростелекома» я участвую впервые. Для меня это возможность проверить свои силы и поучиться у коллег со всей страны. В нашей студии мы часто рассказываем о цифровизации, потому что за высокими технологиями будущее. Но как воспитать кадры для этой сферы? Тема создания целой экосистемы поддержки кадров для цифровой экономики, в том числе и через систему специальных грантов для учителей математики и информатики, стала центральной в моем интервью», — отметила Инесса Романова.

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«Ростелеком» объявил конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», представители региона заявили на конкурс более 20 работ, при этом наиболее популярными номинациями стали «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, а также их использования в различных сферах.

Прием заявок продлится до 31 марта 2020 года.

Предусмотрены номинации «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Кроме того, действует три специальные номинации: «Кибербезопасность», которую поддерживает «Ростелеком», «Цифровая экономика» (ТАСС) и «5G» (компания NEC).