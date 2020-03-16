Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент Связь и ИТ

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink смогут со вторника, 17 марта, бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Клиентам доступны российские блокбастеры «Притяжение», «Лед», «Лето», «Лови момент» и многие другие. В открытом доступе от сервиса More.tv популярные сериалы последних лет — «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик» и прочие», — уточнили в компании.

В «Ростелекоме» добавили, что в период школьных каникул, которые в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции начнутся в Пензенской области раньше обычного, а также с учетом введения режима свободного посещения детсадов, как ожидается, особо востребованным окажется детский контент.

«Будет бесплатно доступна подборка доброго кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов — всего более 500 наименований, в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: подружки супер-герои». Благодаря контенту из раздела «Ростелеком. Лицей» ученики 5–11 классов смогут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как математика, русский язык, алгебра и геометрия», — сказали в филиале.

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В пресс-службе отметили, что подписчикам любого предлагается получить новые знания в сфере интернета вещей, робототехнике, блокчейне, виртуальной реальности и других областях.

«Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране», — пояснили в компании.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.