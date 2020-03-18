«Ростелеком» позаботился о клиентах, которые вынуждены находиться дома Связь и ИТ

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. «Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов, в том числе проживающих в Пензенской области, которые вынужденно находятся дома.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что для более чем 12 млн. семей, использующих домашнюю телефонию от оператора, вводится безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

«Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов, сериалов и мультфильмов, а также к образовательному контенту для детей», — напомнили в филиале, уточнив, что преимущества данной платформы уже оценили свыше 5,6 млн. семей.

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В пресс-службе пояснили, что провайдер также обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

Комментируя принятые решения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что компания понимает сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы своих абонентов, которых затронули введенные ограничения.

«Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней, причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации», — сказал он.

Ожидается, что данные меры будут действовать в течение ближайшего месяца, а при необходимости планируется рассмотреть вопрос об их продлении.