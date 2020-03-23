«Ростелеком» готов к устойчивой работе в условиях распространения коронавируса Связь и ИТ

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. «Ростелеком» готов обеспечить устойчивую работу телекоммуникационной инфраструктуры в условиях увеличения нагрузки на сеть в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В компании пояснили, что инфраструктура постоянно тестируется специалистами, в том числе на территории макрорегионального филиала «Волга», в который входит Пензенская область.

«Для обеспечения бесперебойной работы были заранее предусмотрены мероприятия по модернизации и расширению магистральной сети и сетей доступа», — отметили в пресс-службе.

В филиале пояснили, что обновление планомерно велось сразу по нескольким направлениям, в частности, за счет модернизации ядра сети повышены надежность и устойчивость функционирования точек доступа универсальных услуг связи, а развитие инфраструктуры способствовало распределению нагрузки.

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«Ростелеком» начал поэтапный перевод абонентов, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа, на повышенную скорость передачи данных», — добавили в компании, уточнив, что работа по реализации мероприятий, направленных на повышение надежности и качества предоставления сервисов, в настоящее время продолжается.

Комментируя принятые меры, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подтвердил, что сеть связи полностью готова к повышенным нагрузкам.

«Инфраструктура компании обладает прочным запасом пропускной способности, который обеспечивает потребителям качественные цифровые сервисы и телефонию», — подчеркнул он.