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Рост спроса на услуги «Ростелекома» зафиксирован в Пензенской области

17:13 | 31.03.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» зафиксировали рост спроса на услуги провайдера в связи с массовым переходом граждан на удаленную работу, а также увеличившейся потребностью людей в дистанционном образовании, цифровых сервисах и онлайн-покупках.

Рост спроса на услуги «Ростелекома» зафиксирован в Пензенской области

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», такая тенденция наблюдается на территории всего Приволжского федерального округа.

«Количество поступивших за последнюю неделю от жителей регионов ПФО заявок на предоставление доступа к высокоскоростному интернету увеличилось на 33%, на подключение интерактивного телевидения — на 10%, телефонии — на 22%. На 23% выросло число заказов на пакетные предложения», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что наибольший спрос на услуги сети передачи данных отмечен в Башкирии, где рост составил 64%, в Татарстане — на 54%, а также в Марий Эл — на 46%.

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«В Пензенской области спрос на доступ к интернету вырос на 16%, число заявок на подключение интерактивного ТВ — на 11%, потребность в пакетных предложениях увеличилась на 14%», — пояснили в филиале, подчеркнув, что инфраструктура имеет прочный запас пропускной способности, поэтому нагрузка на сеть никак не сказалась на работе.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, коллектив компании осознает важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции.

«Нет никаких сомнений, что «Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и IT-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию», — сказал он.

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