«Ростелеком» перевел часть офисных сотрудников на удаленную работу Связь и ИТ

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Компания «Ростелеком», которая осуществляет деятельность в разных регионах России, в том числе в Пензенской области, перевела более 40 тыс. офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«В макрорегиональном филиале «Волга», предоставляющем услуги оператора в Приволжском федеральном округе, удаленным доступом к корпоративным системам пользуются 3 тыс. 600 сотрудников», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что все они обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, почте, необходимым IT-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.

«Быстрый и безболезненный переход на новый формат работы стал возможным благодаря заранее развернутой инфраструктуре удаленного подключения к информационным ресурсам компании и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных «Ростелекома» и позволяет в любое время и в любом месте подключиться к своему рабочему месту дистанционно», — сказали в пресс-службе.

В филиале добавили, что для совещаний используется собственная система для проведения аудио- и видеоконференций, благодаря которой коллеги из разных городов могут решать текущие задачи в командах.

«Для оперативного информирования сотрудников «Ростелеком» использует корпоративный портал и мобильное приложение RT Life, где регулярно публикуются новости компании, проводятся опросы. В условиях пандемии был создан специальный портал Remote.rt.ru, где собрана вся информация по организации удаленной работы, мерам профилактики коронавирусной инфекции и так далее. Для сотрудников открыта горячая линия», — отметили в организации.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что созданы условия для получения новых знаний: действует онлайн-университет с курсами, тестами и вебинарами, доступны книги в корпоративных онлайн-библиотеках.

По словам старшего вице-президента «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилла Меньшова, сложившаяся ситуация придала мощный импульс развитию удаленной работы и цифровизации взаимодействия сотрудников и команд провайдера.

«Наличие практически готовой экосистемы дистанционной работы позволило нам своевременно направить этот импульс на пересмотр бизнес-процессов и практик во всех подразделениях, не тратя драгоценное время на поиск и выбор технических решений», — подчеркнул он.