МТС запустила онлайн-карту работающего малого бизнеса Связь и ИТ

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Телекоммуникационный оператор МТС запустил интерактивную карту « Мнеблизко », на которой предприниматели, в том числе из Пензенской области, могут сообщить об оказываемых ими в настоящее время услугах, а интернет-пользователи — узнать, какие организации и в каком режиме продолжают работать поблизости.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Создание карты работающего малого бизнеса направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн», — говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 17 апреля.

Из него также следует, что подать заявку на сайте для добавления на карту организации с указанием ее контактов, способов получения товаров или оказания услуг могут предприниматели из любых регионов страны, причем как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого населенного пункта становится общедоступной.

«МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около 3 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. Карта «Мнеблизко» — это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена», — прокомментировала директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

Ранее оператор сообщил об открытии на два месяца бесплатного доступа к облачному сервису «Диск#CloudMTS» для удаленного хранения и обмена данными для всех заинтересованных организаций, которые до этого им не пользовались.

Кроме того, в рамках платформы «МТС Твой бизнес» компания предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса, таких как сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы «МТС Маркетолог», таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.