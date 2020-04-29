«Ростелеком» предоставит ветеранам бесплатные звонки с домашних телефонов Связь и ИТ

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» в преддверии 75-летия Великой Отечественной войны запустил тарифный план «Ветеран», воспользоваться которым смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в том числе проживающие в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», данный тариф дает возможность бесплатно совершать звонки на местные городские номера без каких-либо ограничений, внутризоновые и междугородные — в объеме до 3 тыс. минут, а международные в ближайшее зарубежье — до 100 минут в месяц.

« Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что организована горячая линия по номеру 8-800-200-77-66 для разъяснения абонентам особенностей тарифа и принятия оперативных мер в случае, если ветеран по какой-то причине не был включен списки лиц, имеющих право воспользоваться новым предложением провайдера.

«Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях «Ростелекома», — сказали в филиале.

Комментируя запуск специального тарифа, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что рассматривает шаг по предоставлению бесплатных звонков ветеранам и жителям блокадного Ленинграда как естественный и логичный.

«Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — подчеркнул он.