Фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в онлайн-формате при поддержке «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в Пензенской области в онлайн-формате при поддержке компании «Ростелеком».

Фото: Belinskayavesna.ru

В рамках подготовки к мероприятию, посвященному известному литературному критику Виссариону Белинскому, специалисты протестировали интернет-подключение в литмузее Пензы и увеличили скорость передачи данных.

В результате онлайн-пользователи получили возможность следить за прямыми включениями из музея на сайте фестиваля.

Кроме того, они смогли принять участие в виртуальных экскурсиях по музею-усадьбе В.Г. Белинского, услышать литературоведов и писателей из разных регионов России, а также посмотреть видеоролики и фильмы.

«Благодаря тому, что все события мероприятия были перенесены в интернет, фестиваль «Белинская весна» смог принять на своей виртуальной площадке всех желающих», — подчеркнул директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Как отметила генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева, в подготовке «Белинской весны» была задействована большая профессиональная команда.

«Для нас это первый опыт проведения крупного мероприятия онлайн. Я благодарна «Ростелекому» за высокоскоростной интернет, который помог создать эффект присутствия для тысяч зрителей», — сказала она.

Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в Пензенской области в 2019 году. Церемония его открытия состоялась у памятника критику в Пензе 30 мая, а основные мероприятия были организованы в городе Белинском 9 июня.

В январе 2020 года «Белинская весна» вошла в число 200 лучших событий России по версии портала Eventsinrussia.com.

Весной фестиваль было решено провести в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.