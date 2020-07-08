МТС и Rate & Goods запустили сервис доставки продуктов Связь и ИТ

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Компания МТС совместно с Rate & Goods запустила сервис по доставке продуктов, подключиться к которому могут магазины в формате «у дома» и микросети из любого региона страны, в том числе Пензенской области, принимающие платежи через «МТС Кассу».

Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Поволжье

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, к проекту уже присоединились магазины из Москвы и Подмосковья.

«Сервис работает на базе приложения Rate & Goods: данные об ассортименте товаров и ценах магазина передаются в приложение товароучетной системой онлайн-кассы МТС. Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки», — говорится в пресс-релизе.

По мнению генерального директора «МТС Кассы» Максима Исаева, в настоящее время в ритейле намечается новый тренд, связанный с резким ростом рынка экспресс-доставки продуктов.

«По нашим прогнозам, его объем достигнет 35–40 млрд. рублей к концу года. Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Rate & Goods Роман Майстер подчеркнул, что, по оценкам компании, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети.

«Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Поэтому мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады и при этом в любом случае работают исключительно на Москву и Санкт-Петербург, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке», — пояснил он.