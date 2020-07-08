EN
20:55:41 Среда, 8 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 558 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 982 человека выписаны, 54 пациента умерли

МТС и Rate & Goods запустили сервис доставки продуктов

18:28 | 08.07.2020 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Компания МТС совместно с Rate & Goods запустила сервис по доставке продуктов, подключиться к которому могут магазины в формате «у дома» и микросети из любого региона страны, в том числе Пензенской области, принимающие платежи через «МТС Кассу».

МТС и Rate & Goods запустили сервис доставки продуктов

Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Поволжье

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, к проекту уже присоединились магазины из Москвы и Подмосковья.

«Сервис работает на базе приложения Rate & Goods: данные об ассортименте товаров и ценах магазина передаются в приложение товароучетной системой онлайн-кассы МТС. Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки», — говорится в пресс-релизе.

По мнению генерального директора «МТС Кассы» Максима Исаева, в настоящее время в ритейле намечается новый тренд, связанный с резким ростом рынка экспресс-доставки продуктов.

«По нашим прогнозам, его объем достигнет 35–40 млрд. рублей к концу года. Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Rate & Goods Роман Майстер подчеркнул, что, по оценкам компании, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети.

«Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Поэтому мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады и при этом в любом случае работают исключительно на Москву и Санкт-Петербург, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке», — пояснил он.

Новости партнеров
Читайте также
Михаил Дудин стал лучшим штукатуром-маляром Пензенской области Илья Бабаев будет играть за регбийный клуб «Локомотив-Пенза»
Губернатор Белозерцев прокомментировал свое решение пойти на второй срок В Пензенской области за сутки проведено более 2 тыс. тестов на коронавирус
Житель Пензы осужден за убийство соседа В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама