«Ростелеком» доработал мобильное приложение «Биометрия» Связь и ИТ

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит без посещения банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского филиала компании, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 14 июля.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Новая версия «Биометрии» позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в новой версии создан раздел «Уведомления», в котором отображается история всех биометрических операций пользователя.

«В онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также появилась возможность оставить отзыв о работе операциониста, который регистрировал биометрию в отделении», — поясняется в пресс-релизе.

По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, мобильное приложение «Биометрия» регулярно проходит контроль безопасности в сертификационной лаборатории, благодаря чему непрерывно совершенствуется его работа.

«Периодическое обновление приложения — гарантия того, что все персональных данные граждан, которые передаются через наши каналы связи, надежно защищены как от внешних, так и внутренних угроз. Мы рассчитываем, что все это сделает получение услуг с помощью мобильного телефона еще более привлекательными для населения», — сказал он.

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Единая биометрическая система создана по инициативе Банка России и Минкомсвязи РФ. Является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

В соответствии с распоряжением правительства страны №293-р от 22 февраля 2018 года, оператором системы является «Ростелеком».

Зарегистрироваться в единой биометрической системе можно в отделениях банков, перечень которых доступен на соответствующем сайте . Процедура предусматривает, что гражданину необходимо прийти в банк, где у него открыт счет. Если ранее он не пользовался порталом госуслуг, сотрудник поможет ему зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), «снимет» биометрические данные клиента — сделает фотоснимок и запишет голос, после чего загрузит их в систему.

Тем, кто сдал данные в единую биометрическую систему, доступны возможности мобильного приложения «Биометрия».