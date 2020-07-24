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«Ростелеком» помог центру соцобслуживания «Близкие люди» организовать видеонаблюдение

11:36 | 24.07.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» предоставил камеры домашнего видеонаблюдения частному центру социального обслуживания «Близкие люди», оказывающему в Пензе услуги по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми.

«Ростелеком» помог центру соцобслуживания «Близкие люди» организовать видеонаблюдение

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Интеллектуальные Wi-Fi-устройства, установленные в квартирах клиентов центра, позволят руководству организации удаленно контролировать процесс оказания помощи.

«Наша задача — окружить нуждающихся заботой и вниманием. Чтобы повысить качество обслуживания клиентов на дому, мы решили использовать систему видеонаблюдения. Быстро организовать удаленный контроль за происходящим в квартирах нам помогло решение от «Ростелекома», — пояснил руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди» Антон Купрюшин.

По информации пресс-службы провайдера, благодаря видеоархиву есть возможность проверить соблюдение графиков уборки квартиры, сопровождения пенсионеров на прогулках и сменности дежурств сиделок. Записи будут храниться в облаке до 30 суток.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, видеонаблюдение способно помочь тем, кто заботится о пожилых родителях и родственниках.

«Технологическое решение позволяет не только удаленно присматривать за близкими людьми, но и дает возможность поговорить с человеком, дать ему совет или успокоить», — сказал он.

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