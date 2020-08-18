Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате Связь и ИТ

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Телеканал «Экспресс» стал доступен в видеосервисе Wink в HD-формате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь жители региона могут смотреть передачи с высоким качеством изображения», — пояснили в компании.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, прежде чем заменить стандартную версию трансляции на формат высокой четкости, специалисты провели тестирование вещания в сети провайдера.

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«Мы довольны результатом и надеемся, что зрители с большим удовольствием будут смотреть телепрограммы», — отметил он.

В свою очередь генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов выразил благодарность «Ростелекому» за оперативное решение технических вопросов, связанных с переходом на HD-стандарт трансляции.