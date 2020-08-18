EN
20:44:49 Вторник, 18 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате

15:18 | 18.08.2020 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Телеканал «Экспресс» стал доступен в видеосервисе Wink в HD-формате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь жители региона могут смотреть передачи с высоким качеством изображения», — пояснили в компании.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, прежде чем заменить стандартную версию трансляции на формат высокой четкости, специалисты провели тестирование вещания в сети провайдера.

Читайте также

Пользователи Wink получили возможность управлять просмотром передач пензенского «Экспресса»

«Мы довольны результатом и надеемся, что зрители с большим удовольствием будут смотреть телепрограммы», — отметил он.

В свою очередь генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов выразил благодарность «Ростелекому» за оперативное решение технических вопросов, связанных с переходом на HD-стандарт трансляции.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области раскрыта кража имущества из бывшей пекарни В Пензенской области объявлен конкурсный отбор в молодежный кадровый резерв
В Кузнецке в 2022 году будет создан виртуальный концертный зал В Пензе в проекте «Забота» готовы участвовать более 350 партнеров — Ольга Жовтяк
Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 66 человек выписаны
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама