Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате

«Теперь жители региона могут смотреть передачи с высоким качеством изображения», — пояснили в компании.
По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, прежде чем заменить стандартную версию трансляции на формат высокой четкости, специалисты провели тестирование вещания в сети провайдера.
«Мы довольны результатом и надеемся, что зрители с большим удовольствием будут смотреть телепрограммы», — отметил он.
В свою очередь генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов выразил благодарность «Ростелекому» за оперативное решение технических вопросов, связанных с переходом на HD-стандарт трансляции.
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