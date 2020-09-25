На территории ЖК «Новые сады» в Пензе появилась зона бесплатного Wi-Fi Связь и ИТ

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Зона бесплатного Wi-Fi под открытым небом появилась в пензенском ЖК «Новые сады», техническим провайдером выступила компания МТС.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, жильцы и гости «Новых садов» могут бесплатно пользоваться беспроводным доступом в сеть на всей прилегающей к домам жилого комплекса территории, включая детские площадки и места отдыха.

Общая площадь зоны Wi-Fi составляет около 16 тыс. кв. метров, стабильное покрытие и высокую скорость доступа обеспечивают девять роутеров МТС, равномерно расположенных на придомовой территории.

Чтобы подключиться к сети бесплатного Wi-Fi, пользователям необходимо пройти процедуру авторизации. Услуга доступна абонентам любых операторов связи.

Комментируя запуск зоны бесплатного беспроводного доступа в интернет, генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол подчеркнул, что покрытие Wi-Fi обеспечено во всех трех дворах ЖК «Новые сады».

«Можно работать в тени деревьев, принимать длительные видеозвонки от родных, смотреть фильмы, расстелив на газоне плед, и при этом наслаждаться свежим воздухом. Мы обеспечиваем жителям комфорт во всем, и сплошное покрытие Wi-Fi — один из важных элементов», — сказал он.

По его словам, МТС в качестве провайдера была выбрана потому, что уже хорошо зарекомендовала себя на рынке.

«Компания развернула сеть под ключ, осуществив все работы от проектирования до установки, и будет заниматься обслуживанием сети. Нам важно, чтобы услуга предоставлялась бесперебойно и не вызывала нареканий. Уверены, что с таким партнером жители останутся довольны бесплатным Wi-Fi», — добавил Сергей Лисовол.

По информации пресс-службы МТС, спрос на услугу «Wi-Fi для бизнеса», ожидаемо снизившийся за период самоизоляции, в III квартале 2020 года заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.