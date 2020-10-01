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Умная колонка «Капсула» с Марусей появилась в пензенских офисах «Ростелекома»

16:42 | 01.10.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся появилась в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала провайдера.

Умная колонка «Капсула» с Марусей появилась в пензенских офисах «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Система, интегрированная с видеосервисом Wink и комплектом решений «Умный дом», позволяет абоненту с помощью голосовых команд переключать телеканалы, выбирать и запускать фильмы из онлайн-кинотеатра, регулировать громкость телевизора, включать и выключать умные лампочки и розетки, менять яркость света», — сказали в компании.

В пресс-службе добавили, что голосовой ассистент Маруся может активировать будильник, рассказать о погоде, предложить музыку из коллекции соцсети «ВКонтакте» и спеть детям колыбельную.

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По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, умная колонка способна сделать жизнь комфортнее.

«Маруся» легко выполняет задачи без ручного управления. Задать вопрос вслух проще и удобнее, чем набирать его на клавиатуре, особенно, если человек чем-то занят дома. Новый девайс от «Ростелекома» станет настоящим повелителем гаджетов и бытовых устройств в квартирах пензенцев», — отметил он.

Один из первых покупателей «Капсулы» в Пензе Дмитрий Храмов признался, что в основном использует ее как акустическую колонку.

«Очень понравилась функция воспроизведения песен из «ВКонтакте», так как чаще всего формирую плейлист и слушаю композиции именно там. Можно включить любимое «Радио Рекорд» и слушать мелодии во время каких-либо занятий дома. Голосовой помощник узнает прогноз погоды, поставит таймер или будильник, и при этом мне не нужен смартфон для выполнения различных манипуляций», — поделился он впечатлениями от умного устройства.

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