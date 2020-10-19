«Ростелеком» обеспечил подключение двух новых школ в Пензе к интернету Связь и ИТ

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к интернету пензенскую школу №78 и второй корпус школы №74, которые были введены в эксплуатацию осенью 2020 года.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы провайдера, до каждого объекта построена подземная кабельная трасса, проложена волоконно-оптическая линия связи, а внутри зданий смонтировано оборудование для доступа к телеком-услугам.

Скоростной интернет позволяет проводить интерактивные уроки, организовывать онлайн-конференции и задействовать различные образовательные платформы.

Помимо этого, руководство школ может использовать созданную инфраструктуру связи для подключения современных цифровых решений, в том числе облачного видеонаблюдения и тепловизионного комплекса, способного выявлять людей с повышенной температурой.

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По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, строительство инфраструктуры связи осуществлялось одновременно с возведением зданий.

«Такой подход позволяет качественно выполнять работы по прокладке распределительной сети», — подчеркнул он.

Лев Дятлов добавил, что провайдер рад выступать в качестве телеком-партнера учебных учреждений.

В свою очередь врио первого заместителя министра образования Пензенской области Лилия Чащина выразила уверенность в том, что интернет поможет сделать процесс обучения более интересным и расширит возможности для развития школьников.

«В здании новых школ предусмотрены девять компьютерных классов, современные актовые залы, а также кабинеты технологии и робототехники. Информационно-техническому направлению в процессе обучения будет уделяться большое внимание, поэтому наличие скоростной сети связи очень важно», — отметила она.