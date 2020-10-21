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Двое сотрудников ПГУ запатентовали высокоточный преобразователь напряжения

12:33 | 21.10.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники кафедры «Электротехника и электроэнергетика» Пензенского государственного университета Василий Ашанин и Алексей Коротков получили патент на изобретение «Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь (АЦП) напряжения».

Двое сотрудников ПГУ запатентовали высокоточный преобразователь напряжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Изобретенное ими устройство относится к разновидности преобразователей информации сигма-архитектуры. Оно предназначено для получения дискретных значений первичных данных, используемых в дальнейшем в вычислительной обработке, чтобы в итоге получить результаты измерений.

По словам ученых, основным достоинством АЦП является высокая точность. Если измерить напряжение на участке, где ожидаемые характеристики почти не меняются, частота дискретизации будет невелика, однако при измерении напряжения на космической станции, где от малейшего изменения характеристик зависит многое, в том числе жизнь космонавтов, частота выборки составит сотни миллионов и даже миллиардов показаний в секунду.

Таким образом, главным показателем надежной работы АЦП является скорость, с которой сигналы преобразуются из аналоговых в цифровые.

«Использование данного устройства предполагает реализацию претензионных измерителей напряжения до 24 двоичных размеров, что обеспечивает точное и надежное преобразование в широком спектре областей применения», — цитирует Василия Ашанина пресс-служба ПГУ.

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