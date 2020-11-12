«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», принять участие в котором могут в том числе журналисты и блогеры из Пензенской области.

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Он состоится в десятый раз.

Стратегическим партнером конкурса выступит министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, информационным — группа «Интерфакс», а Schneider Electric поддержит одну из номинаций.

Прием работ продлится по 31 марта 2021 года.

Предусмотрено четыре основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа», а также две специальные — «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

Конкурс пройдет в два этапа: итоги регионального станут известны в мае, федерального — в июне.

«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, IT-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс «Ростелекома» позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы», — отметила пресс-секретарь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Анна Ахмадиева.

В свою очередь вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина выразила мнение, что за десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов федерации.

«Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу «Вместе в цифровое будущее» присоединяется все больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий», — сказала она.

Кира Кирюхина сообщила, что в 2021 году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин.