«Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии с пензенским губернатором Связь и ИТ

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. «Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся 12 декабря.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В передвижной студии, обустроенной в здании реконструированного дома офицеров, который станет центром культурного развития «Губернский», провайдер развернул оптическую сеть передачи данных для трансляции мероприятия в прямом эфире «11 канала», телеканалов «Россия 24» и «Экспресс», а также в аккаунтах главы региона и облправительства в соцсетях.

Помимо этого, «Ростелеком» обеспечил телефонной связью контакт-центр для приема звонков от граждан.

В помещениях для работы представителей власти и СМИ было подключено «Интерактивное ТВ». Кроме того, в пресс-центре оператор связи организовал бесплатный доступ к Wi-Fi.

По словам исполняющего обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, компания задействовала все технические ресурсы, чтобы жители смогли задать свои вопросы губернатору в прямом эфире.

«Благодаря совместной работе с представителями региональных телеканалов мероприятие прошло без технологических сбоев», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина выразила мнение, что провести онлайн-диалог в центре культурного развития на самом высоком уровне позволила слаженная работа всех сторон, задействованных в подготовке к прямой линии.

«Мы благодарны «Ростелекому» за техническое содействие», — сказала она.